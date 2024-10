glasstec 2024: Der Countdown läuft

Unter dem Themendach der Megatrends Dekarbonisierung, Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung trifft sich die internationale Glasbranche auf der glasstec 2024, der weltweit führenden Fachmesse in Düsseldorf (D). Ob Glasherstellung, effektive Verarbeitungs- und Veredelungstechnologien, neue Glasprodukte, innovative handwerkliche Be- und Verarbeitung oder Glasprodukte und Anwendungen – die glasstec präsentiert die gesamte Bandbreite des Werkstoffs Glas.

Mit mehr als 1.200 Ausstellern aus 56 Ländern auf über 60.000 Quadratmetern bietet die glasstec 2024 ein umfassendes Spektrum an Innovationen und zukunftsweisenden Technologien in der Glasproduktion, -bearbeitung und -anwendung.

