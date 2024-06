Vom 22. bis 25. Oktober 2024 präsentieren Branchenführer und Experten in Düsseldorf innovative Lösungen und zukunftsträchtige Technologien und diskutieren entlang der Hot Topics digitale Technologien, Kreislaufwirtschaft und Dekarbonisierung auf den drei Bühnen der glasstec conference. Premiere feiert die CircuClarity One, eine Sonderveranstaltung zur Förderung der Nachhaltigkeit in der Glas- und Fassadenindustrie. Die glasstec 2024 zeigt zukunftsweisende Innovationen und setzt neue Maßstäbe.

Sichern Sie sich frühzeitig Ihr Ticket und die Möglichkeit, kostenlos an der glasstec conference teilzunehmen.

glasstec.de