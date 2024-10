Hochkarätiges Rahmenprogramm

Die glasstec 2024 fokussierte auf die zentralen Themen der Branche: digitale Technologien, Kreislaufwirtschaft und Dekarbonisierung. Ein hochkarätiges Rahmenprogramm mit Vorträgen, interaktiven Workshops und Sonderschauen bot den Fachbesucher*innen tiefgehende Einblicke in die aktuellen Herausforderungen und Perspektiven der Glasindustrie und ermöglichte beste Networking-Möglichkeiten. Unter dem Motto "We Are Glass" fanden diese Schwerpunkte sowohl bei den Ausstellern als auch im Rahmenprogramm große Resonanz. Neue Formate wie "CircuClarity One", der "glass melting pot", die "glass trends sessions" und das "architecture forum" wurden erfolgreich eingeführt. Die beliebte Innovationsschau "glass technology live" präsentierte die neuesten technologischen Entwicklungen und erwies sich einmal mehr als Publikumsmagnet.