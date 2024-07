Handwerk hat Zukunft, Handwerk ist cool

Am 21. und 22. Juni 2024 traf sich das "Who is who" der Tischlerbranche zu den Staatsmeisterschaften in Salzburg. Die zuvor in den Landesbewerben gekürten Besten des jeweiligen Lehrjahres mitsamt ihrer „Support-Team“ wurden bereits am Vorabend des Bewerbs bei der feierlichen Präsentation im Hotel Imlauer vorgestellt. Zu lang durfte allerdings nicht gefeiert werden, hieß es doch am Samstag bereits um acht Uhr, ausgeruht und hochmotiviert zum Wettbewerb anzutreten. Vier Stunden mit einer halben Stunde "Überziehungsmöglichkeit" stand den 45 Teilnehmenden zur Verfügung, um die Herausforderungen in den ersten drei Jahren der Tischlerei-Lehre bzw. im vierten Jahr Tischlereitechnik mit den Zweigen Planung und Produktion zu meistern.