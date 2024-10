Herbstfest in Wien

Die Feierlichkeiten bei Vandaglas Ziegler wurden am 4. Oktober in Wien fortgesetzt. Die Mitarbeiter*innen begrüßten zahlreiche Gäste zum Herbstfest in der Halle der Filiale. Beim Lagerabverkauf hatten sie die Gelegenheit, Schnäppchen zu ergattern. Ein besonderes Highlight war die Brandschutzvorführung von Vetrotech. Die Demonstration zeigte eindrucksvoll, wie effektiv und wichtig moderner Brandschutz ist, und zog viele interessierte Zuschauer an. Danach eröffneten die Geschäftsführer Johannes Reiter und Nicolas Lahodny das Buffet mit regionalen Köstlichkeiten. Für die Versorgung mit Flüssigem stand ein Schankwagen bereit, und der hausinterner DJ sorgte für die musikalische Untermalung des Nachmittags.