Holz_Haus_Tage 2024

Das Programm der diesjährigen "Holz_Haus_Tage", die am 17. und 18. Oktober in Bad Ischl wie gewohnt in Kooperation mit der Bundesinnung Holzbau und dem Österreichischen Fertighausverband stattfinden, steht unter dem Motto "Anders Bauen – Zukunft gestalten". Im ersten Block beleuchten Expert*innen Fragestellungen zum Einfamilienhaus, zur Bestands-Leerstandthematik und generell zur sinnvollen Nutzung von Holzbauprodukten. Nach einem gemeinsamen Blick auf die möglichen Auswirkungen der Bauprognosen 2025 auf den Holzbau wird kreislaufgerechtes Bauen mit bereits realisierten Projekten veranschaulicht. Weitere Veranstaltungsschwerpunkte sind Hybridbaustoffe, wie Holz-Beton-Verbund (HBV) oder Faserverbundleichtbaukonstruktionen. Neben der schallschutztechnischen Beleuchtung unterschiedlicher Holzfassadenausführungen wird auch die Integration unterschiedlicher Begrünungssysteme und von Photovoltaik als gebäudeeigene erneuerbare Energiegewinnung in Fassaden Thema sein. Abgerundet werden die Vorträge durch eine juristische Beleuchtung des Bauprozesses und mit einem Motivationsvortrag über die Kraft positiver Gedanken.

Weitere Informationen den Veranstaltungen der Holzforschung Austria findet man unter holzforschung.at/wissenstransfer/seminare.

(bt)