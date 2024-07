Alexander Petutschnigg von der Fachhochschule Salzburg erklärte in seinem Keynote-Vortrag anschaulich, an welchen neuen Anwendungen mit Holz und anderen nachwachsenden Rohstoffen derzeit geforscht wird. So nannte er beispielsweise Getränkekühler aus Rinde, Klebstoffe aus Resten der Käseproduktion oder 4D-Druck mit Holz. In ihrem Impulsvortrag betonte Veronika Auer von der Egger Group, dass die Wiederverwendung und Kreislaufwirtschaft bei Holz zukünftig noch mehr an Bedeutung gewinnen wird. Im Recycling von Holz habe Egger durch seine Spanplattenproduktion schon viel Erfahrung. Nun arbeite das Unternehmen daran, neue, materialsparende Holzwerkstoffe zu entwickeln – unter anderem für die Baubranche. Auch Albert Rössler sprach über die Kreislaufwirtschaft und welche Rolle die Firma Adler als Zulieferer der Holzwirtschaft dabei spielen kann. Adler setze unter anderem auf materialsparende, digitale Applikationsmethoden, Farben und Lacke auf Basis nachwachsender Rohstoffe sowie auf Produkte, die sich optimal für das Recycling von Holz eignen.