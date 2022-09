Gebäudehülle im Fokus IFB-Symposium: Jetzt Tickets sichern

Fachveranstaltung

Am 19. IFB-Symposium werden Theorie und Praxis zum Thema Gebäudehülle zusammengeführt. Das Symposium findet am 12. und 13. Oktober 2022 in der Bauakademie Salzburg statt. Anmeldungen sind noch bis 15. September möglich.