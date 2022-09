IFD-Kongress und WM Junger Dachdecker in St. Gallen

Parallel zum IFD-Kongress findet diesmal wieder die zweijährliche Weltmeisterschaft Junger Dachdecker statt. Sie startet bereits am 9. November in Halle 9.1 der Olma Messe St. Gallen.

Der IFD-Kongress mit Informationen aus den verschiedenen Kommissionen der IFD beginnt am 10. November. Ein Rahmenprogramm mit Stadtbesichtigung rundet das Programm ab.

Am dritten Wettkampftag, dem 11. November, wird von den jungen Dachdecker*innen die Küraufgabe absolviert. Die Kongressteilnehmer besuchen parallel den Nachhaltigkeitstag der IFD in der Olma-Messehalle, bei dem Expert*innen Strategien gegen den Klimawandel und Nachhaltigkeitslösungen präsentieren. Zum Galaabend mit Siegerehrung der IFD-WM reisen alle Teilnehmer*innen am Abend nach Bregenz, wo die MS Sonnenkönigin den festlichen Rahmen bietet.

Die Generalversammlung der IFD schließt den IFD-Kongress 2022 am Samstag ab.