Der Wettkampf

Sie trainierten, was das Zeug hält. Bis in die Nacht, bis alles perfekt war. "Spannend ist dann, ob die Kandidaten die Leistung auch ,auf die Straße bringen‘", sagt der WM-erfahrene Mentor Peter Amann. Denn unter Wettbewerbsbedingungen sieht alles nochmal anders aus. Die Arbeitsplätze in der großen Halle wurden ausgelost, die Aufgabenstellung mit der Jury besprochen. Dann erfolgte der Startpfiff.

Der Flachdach-Bewerb, die "28. Weltmeisterschaft Abdichtungen", bestand aus drei Aufgaben: Am ersten Wettbewerbstag musste eine Bitumenabdichtung mit komplettem Aufbau von der Dampfsperre bis zur abgeschotteten Entwässerung und einem Lamilux Flachdachfenster mit Flüssigkunststoff-Anschluss erstellt werden. Am zweiten Tag hatten die Kandidaten eine Kunststoffabdichtung mit komplettem Aufbau von der Dampfsperre bis zur abgeschotteten Entwässerung, einem kniffligen Dunstrohr und einem Velux Flachdachfenster zu fertigen. An Tag drei, dem "Bewerb des Präsidenten", war eine Küraufgabe mit Triflex Flüssigkunststoff herzustellen. Hier ließ sich das Team Österreich etwas ganz Besonderes einfallen: Patrick und Fabian bildeten einen Golfplatz nach. Der gefiel dem Präsidenten auch ganz besonders gut. Aber dazu später …