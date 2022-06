Innovationen für die Dachbranche

Neuheiten entdecken, Innovationen bestaunen und netzwerken – das sind für Handwerker*innen die Hauptgründe für einen Messebesuch. Dazu bietet die Dach+Holz International in Köln vom 5. bis 8. Juli zahlreiche Gelegenheiten. Viele Unternehmen stellen auch in diesem Jahr neue Produkte vor. Oft sind es aber auch kleinere, unbekannte Firmen, die sich präsentieren, um clevere Lösungen für den Handwerker-Alltag bereitzustellen. Die Start-up-Area in Halle 6 stellt insgesamt 15 Firmen und ihre Innovationen bzw. Lösungen vor.

Neu in diesem Jahr: Die Start-Ups haben am Donnerstag, den 7. Juli von 10:00 bis 12:00 Uhr in je 7-minütigen Pitches Zeit, das Publikum von ihrem Produkt zu begeistern (Forum, Halle 6, Stand 212). Wer von ihnen die Fachjury überzeugt, wird auf der Messe mit dem "Start-Up Award" prämiert.