Besonders im internationalen Jahr des Glases 2022 soll Bewusstsein für die Bedeutung von Glas im täglichen Leben und in der Gesellschaft geschaffen und die Aufmerksamkeit der Politik darauf gelenkt werden. Auch Österreich beteiligt sich am IYOG 2022. Der Fachverband der österreichischen Glasindustrie möchte auf die Vielseitigkeit des Werkstoffs aufmerksam machen: "Glas ist in den meisten Fällen transparent und damit für die Menschen unsichtbar. Aber wie wäre unser Leben ohne dreifach isolierten Verglasungen im Gebäudebereich, ohne Windschutzscheiben in der Mobilität oder ohne Glasverpackungen bei der Lebensmittelaufbewahrung?", stellt Alexander Krissmanek, Geschäftsführer des Fachverbands der Glasindustrie, die Frage, auf der die am 7. Juni gestartete Kampagne des Fachverbands aufbaut.

"In unserer Kampagne wollen wir genau mit diesen Fragen Bewusstsein bei der Bevölkerung, der Jugend und auch bei unseren Kunden schaffen. Dabei setzen wir vor allem im Bereich der Social Media an", erklärt Alexander Krissmanek. Mit kachelartigen Sujets und den Fragen zu den Themen "Was wär' das Leben ohne Glas", "Was wär' die Umwelt ohne Glas", "Was wär' Bauen ohne Glas" etc. sollen Interessierte auf die neue Website unser-glas.a t gelenkt werden, wo sie mehr über den Werkstoff Glas erfahren können.