2023 bekommen sowohl Aussteller*innen als auch Besucher*innen die Möglichkeit, die Synergien, die eine Interzum als Präsenzveranstaltung bietet, mit einer digitalen Verlängerung und Ergänzung voll auszuschöpfen. Im Sinne dieses Gedankens finden das Vor-Ort- und das digitale Event zeitlich gestaffelt statt: Den Auftakt zur Interzum 2023 wird die digitale Pre-Show-Phase vom 2. bis zum 8. Mai 2023 bilden. Sie soll Interesse, Sichtbarkeit und Orientierung für die physische Messe erzeugen, indem sie Produkte, Innovationen und Services bereits vor dem Start in Köln am 9. Mai in den Fokus der Teilnehmer*innen rückt – sei es über eine Vorab-Darstellung in den virtuellen Unternehmensprofilen oder durch die Digital Product Stage Präsentationen der Aussteller*innen. Darüber hinaus dient sie als konkrete Plattform für Verabredungen vor Ort in Köln. Am 15. und 16. Mai 2023 startet die "interzum @home" dann mit einem digitalen Live-Event: Die teilnehmenden Unternehmen können ihre vorher live gezeigten Produkte und Lösungen weltweit nochmals präsentieren und damit den Nutzer*innen die Möglichkeit einer intensiven Nachlese bieten bzw. den rein digitalen Weg der Information nutzen – ganz im Sinne des Kernziels, die internationale Reichweite zu steigern. Und auch danach ist noch nicht Schluss: Ab dem 17. Mai 2023 wird die digitale Messe als "on demand"-Angebot dauerhaft online verfügbar sein.