Über den Wert von Traditionen

Insbesondere in Anbetracht der Digitalisierung stellt sich die Frage, wie es möglich wird, jene jahrhundertealte Handwerkstradition in eine neue Zukunft zu überführen. Einerseits wird es notwendig, die beschriebenen Kompetenzen durch neue Lehrkräfte ins Haus zu holen. Andererseits gilt es auch, die Ausbildung selbst neu zu gestalten, um den Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein. Nicht zuletzt deswegen wurde kürzlich ein neuer Lehrplan entwickelt, der bereits dem Ministerium vorliegt und voraussichtlich im nächsten Jahr in Kraft treten soll. Ziel dessen ist es, die Inhalte in Module zu gliedern, damit Auszubildende die Möglichkeit erhalten, jeweils die für sie relevanten Inhalte und Spezifikationen wählen zu können. Auf diese Weise wird den Schüler*innen eine maßgeschneiderte Ausbildung angeboten. Damit nicht genug: Es soll ihnen überdies die Möglichkeit geboten werden, Kompetenzen abseits der handwerklichen Fähigkeiten zu erwerben. Hierfür dürfte weder an Zeit noch an Kosten gespart werden – darin waren sich alle Anwesenden einig. In diesem Sinne überreichten Karl Freudlinger und Walter Wurpes dem Präsidenten des Gemeinnützigen Vereins der Förderer des Malerhandwerks und seiner Bildungsstätten Josef Wieltschnik einen Scheck in Höhe von achthundert Euro und setzten auf diese Weise ein positives Zeichen für die Zukunft.