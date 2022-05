Sonderschau in der Kartause Mauerbach

Die Sonderschau "ergraben und authentisch bewahrt", eine Kooperation mit der Abteilung für Archäologie des Bundesdenkmalamtes und dem Verein Hengist, präsentiert im Brunnenhaus der Kartause archäologische Funde, die in der Region Wildon seit 2004 in Grabungen vor der Zerstörung durch Bau- und Ackertätigkeit gerettet werden konnten. Mit der wissenschaftlichen Bearbeitung ging eine aufwändige, behutsame Konservierung und Restaurierung der Funde aus Metall und Keramik einher, die in ihrer überlieferten fragmentierten Erscheinung ihr Alter und ihre Schicksale ohne moderne Ergänzungen zeigen.