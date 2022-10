Holzbau-Know-How Kleben für Fortgeschrittene

Holzbau Von: Redaktion Dach Wand

Sonderverklebungen in Theorie und Praxis standen am Programm der Kurse "Kleben im Holzbau". Rund 30 Teilnehmer*innen wurden am 8. und 9. September in Kuchl und am 29. und 30. September 2022 in Wien in der Herstellung tragender Klebeverbindungen geschult.