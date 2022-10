Was möglich ist, wenn man die „Grenzen im Kopf“ überwindet, erfuhren die Besucher*innen von Extremradsportler Christoph Strasser auf besonders eindrucksvolle Weise. „Diese sind dort, wo meine Vorstellungskraft endet“, behauptete der 6-fache Gewinner des Nonstop-Radrennens Race Across America. Strasser betonte zudem die Wichtigkeit, seine Ziele immer vor Augen zu haben, begleitet von entsprechender Trainingsarbeit und Vorbereitung.

Die Teilnahmegebühr von allen drei Praxistagen 2022 wurde von den beiden Unternehmen aufgestockt und an Wings for Life gespendet. Ingrid Janker und Manfred Posch, Vertriebsleiter von Knauf Insulation, überreichten Wolfgang Illek, Head of Fundraising von Wings for Life, die Spende. Illek betonte, dass diese, wie auch andere Spenden an Wings for Life, für die Rückenmarksforschung verwendet wird.