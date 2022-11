Kontakte zwischen Arbeitgebern und zukünftigen Arbeitnehmern in der Holzbranche herzustellen – das steht am Mittwoch, dem 23. November 2022 von 13.30 bis 17.00 Uhr am Holztechnikum Kuchl (HTK) anlässlich des Unternehmer- und Karrieretages am Programm. Geplant ist ein Messebetrieb mit Gesprächen zwischen Wirtschaftstreibenden und zukünftigen Fach- und Führungskräften in der Holzwirtschaft. Rund 160 Schülerinnen und Schüler sowie FH-Studentinnen und Studenten und Absolventinnen und Absolventen werden sich bei den einzelnen Unternehmen über die Karrieremöglichkeiten informieren. Die Teilnahme ist für aktive Mitglieder des Schulvereines Holztechnikum Kuchl eine exklusive Plattform. Sie können potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Morgen über Karrierechancen informieren, aber auch mögliche Diplom- und Fachschulabschlussarbeiten und Betriebspraktika besprechen. (gh)