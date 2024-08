Kulturgenuss trifft Branchennews

Kaiserliches Flair

Das zweite Arrangement stellt die Kaiserstadt Bad Ischl in den Mittelpunkt. Die Highlights sind eine Pferdekutschenfahrt durch die Stadt und eine Führung in der Kaiservilla. Hier haben sich Kaiser Franz Joseph I. und Kaiserin Elisabeth verlobt, und Kaisermutter Sophie machte dem frisch vermählten Paar die Kaiservilla zum Hochzeitsgeschenk. Heute können die Räume besichtigt werden, in denen das Kaiserpaar damals weilte. Im Park befindet sich auch das Marmorschlössl, in dem das Kaiserpaar zu frühstücken pflegte. Daher gibt es auch als süßen Snack ein Habsburger Törtchen "to go".