Landmaschinentechniker zeigten ihr Können

Am 5. Mai 2022, wurde in der Landesberufsschule Mistelbach der Landeslehrlingswettbewerb für die NÖ Landmaschinentechniker abgehalten. Innungsmeister-Stellvertreter und Berufszweigobmann Ing. Erich Reiss war als Juror den ganzen Tag im Einsatz, das Team der LBS Mistelbach sorgte für einen reibungslosen Ablauf der Großveranstaltung. Im Mittelpunkt der Bewerbe standen die Teilnehmer, die hervorragende Leistungen erbrachten. Bei der Siegerehrung am späten Nachmittag wich die Anspannung der Freude, sichtlich stolz und ergriffen lauschten die Lehrlinge beim feierlichen Abschluss den Worten ihrer Ausbildner und Begleiter. Direktor Franz Pleil begrüßte und hob drei Voraussetzungen hervor, die alle teilnehmenden Lehrlinge mitbringen mussten: Willensstärke, handwerkliches Know-how und theoretisches Wissen.

Mit der Ausbildung haben die jungen Menschen beste Voraussetzungen, ist der Fachkräftemangel doch das herausfordernde Thema der Wirtschaft – sie sind die, die händeringend gesucht werden. In Mistelbach zeigten sechs junge Landmaschinentechniker ihr Können, sie mussten Aufgaben an verschiedenen Stationen erledigen, zum Beispiel waren zwei Werkstücke gefordert, bei denen Schweißen, Bohren, Drehen und andere Verfahren zum Einsatz kamen, es mussten eine Beleuchtungsanlage nach Schaltplan aufgebaut und elektronische Komponenten geprüft werden, ein Hydraulikplan laut Problemstellung war zu erstellen und die Schaltung aufzubauen, auch der Förderbeginn an einer Einspritzpumpe war festzustellen.

Neben den praktischen Fähigkeiten wurde auch das theoretische Wissen abgefragt. Insgesamt dauerte die Prüfung sechs Stunden, jede Station nahm rund 50 Minuten in Anspruch. Jedenfalls hatten die Kandidaten einen anstrengenden Tag, denn ein wesentlicher Faktor ist immer auch die nervliche Anspannung. Die Teilnehmenden gehören zu den Besten des Landes, die ausgewählt wurden, den Betrieb zu vertreten, alle haben die gestellten Aufgaben hervorragend gelöst!