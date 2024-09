Am 5. September 2024 öffnete die Firma Laufen Austria anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens ihre Tore im Rahmen der „Langen Nacht der Industriekultur" am Innovationsstandort Gmunden. Das diesjährige Jubiläum markiert ein besonderes Ereignis für das Unternehmen, das seit 1924 in Gmunden Keramik für das Bad industriell fertigt. Die Veranstaltung bot zahlreichen Besucher*innen die einzigartige Möglichkeit, tief in die traditionsreiche Geschichte und die hochmodernen Produktionsprozesse des Unternehmens einzutauchen.