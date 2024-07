Lieblingsprojekt gesucht

Der von der steirischen Landesinnung der Tischler und Holzgestalter ins Leben gerufene Bewerb Jung Holz wird unter dem Motto "Zeig´ uns dein Lieblingsprojekt" auch 2024 ausgelobt – doch es ist vieles anders als in den Vorjahren: Eingereicht werden kann jedes besondere Tischlerwerkstück – vom Einzelstück bis zum Großprojekt – „einfach alles was die steirische Tischlerin, den steirischen Tischler ausmacht. Es sollen Projekte sein, die Tischler*innen im Jahr 2023 oder 2024 geschaffen haben“, so die Organisator*innen. Teilnehmen ist ganz einfach: Ein „bin dabei“ mit Mobilnummer an tischler@wkstmk.at schicken. Die Innung meldet sich bei den Interessierten für eine kurze Projektbeschreibung und schickt ein Film-Team für das Kurzvideo vorbei. Die Projekte können bis zum 5. September 2024 eingereicht werden. Allerdings - je schneller, desto besser, denn die ersten zwanzig Einreichungen sind nominiert und bekommen eine Foto- und Videoreportage.

Den Teilnehmenden winken spannende Preise:

1.Platz: Ein Wochenende im Hotel Pierer auf der Teichalm für zwei Personen im Wert von 1.000 Euro

2.Platz: Red Bull Fahrerlebnis Gutschein im Wert von 500 Euro

3. Platz: Eine Brauereiführung für bis zu 30 Personen im Wert von 450 Euro

(gh)