Im Rahmen der Vorarlberger Landesmeisterschaften der Tischler*innen trafen Anfang März in der Landesberufsschule Dornbirn 1 insgesamt 87 junge Talente aufeinander, darunter sechs aus der Schweiz. Am Ende des Bewerbs sicherten sich Madlen Ammann, Julian Prugg und Nando Mai den begehrten Titel in ihrem jeweiligen Jahrgang. „Die Veranstaltung präsentiert eindrucksvoll die Vielfalt und das handwerkliche Geschick des Nachwuchses im Tischlerhandwerk“, zeigte sich Landesinnungsmeister Klaus Nenning erfreut über das hohe Niveau der jungen Nachwuchskräfte. Die Siegerehrung ging kurz darauf bei der Julius Blum in Höchst über die Bühne. (red/wkv)