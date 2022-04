Auf der Fertigungstechnik - Fachmesse Intertool in Wels vom 10. bis 13. Mai 2022 erwartet Besucher in Halle 20, Stand 1007, eine "Messe in der Messe". Dort präsentiert die MAP Pamminger GMBH auf 100 m2 Österreichs umfassendstes Teilereinigungs-Portfolio. Zu sehen sind Reinigungs- und Analyseanlagen von zehn führenden Herstellern aus Deutschland und Österreich, teilweise in Betrieb, sowie Reinigungschemie und Zubehörprodukte.