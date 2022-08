Die neue Kursarchitektur der Dach- und Fassadenakademie Oberösterreich vereint die komplexen Anforderungen an Dachdecker*innen und Bauspengler*innen und berücksichtigt dabei die in den Prüfungsordnungen festgelegten Inhalte der jeweiligen Fachrichtungen. In den Kursen werden alle theoretischen und praktischen Prüfungsthemen der Meisterprüfungen Dachdecker*in und Spengler*in behandelt. Damit sind Kandidat*innen gut auf die Prüfung vorbereitet und für ihre Aufgaben als Führungskraft gerüstet.

Zielgruppe:

Dachdecker*innen, Bauspengler*innen, Personen mit facheinschlägigem Abschluss und mehrjähriger, facheinschlägiger Erfahrung

Termine:

Die nächsten Kurse für Dachdecker*innen und Bauspengler*innen mit 540 Lehreinheiten (Dachdeckermeister*in) und 461 Lehreinheiten (Bauspenglermeister*in) starten am 2. November 2022.

(bt)