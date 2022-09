Sonderschauen zu Fokusthemen

Zwei der genannten Fokusthemen – nämlich "Additive und digitale Fertigung" sowie "Nachhaltigkeit und Recycling" –, werden in zwei eigenen Sonderschauen vertieft. In Halle 5 können sich Interessierte etwa über die vielfältigen Möglichkeiten informieren, die der 3D-Druck bereithält, informieren. Partner bei dieser Sonderschau ist das Aachen Center for Additive Manufacturing (ACAM) der RWTH Aachen, eines der weltweit bedeutendsten Forschungszentren in diesem Bereich. Ein weiterer Partner der Sonderschau ist Quartz Business Media. Das britische Fachmedienhaus, das unter anderem die „Aluminium International Today“ herausgibt, wird auch auf der „Innovation Plaza Additive & Digital Manufacturing“ zum Um- und Nachdenken anregen.

In Halle 6 wird sich alles um die Themen Nachhaltigkeit und Recycling drehen. Vor dem Hintergrund der hervorragenden Eigenschaften des Werkstoffs im Sinne einer Circular Economy warten in der „Innovation Plaza Sustainability und Recycling“ zahlreiche Best Practices und Innovationen auf die Messebesucher. Exklusiver Partner von Veranstalter RX Austria & Germany ist hier die CRU Group – das in London ansässige Business-Intelligence-Unternehmen bietet unter anderem die tiefgreifendsten Analysen im Bereich Aluminium.