Mut zur Veränderung

Angebote nützen

Landesinnungsmeister Stefan Zamecnik verwies auf zahlreiche Aktivitäten der Landesinnung wie den Techniktag, die regelmäßigen Viertelsveranstaltungen und die Lehrlingswettbewerbe in allen Lehrjahren. Zur Stärkung des Images der Branche laufen gerade eigene Werbeaktivitäten in TV und Radio. Bei der Messe "HausBau + EnergieSparen" in Tulln Mitte Jänner 2025 wird es wieder eine eigene "NÖ Tischler City" geben. Vor allem appellierte Zamecnik, die Serviceangebote der Landesinnung zu nutzen. "Einfach zum Telefon greifen, wenn es eine fachliche Auskunft oder eine Rechtsauskunft benötigt. Wir helfen gerne."