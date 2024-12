Neues Messeduo in Köln

Neue Ausrichtung ab Jänner 2026

„Die Traditionsmesse „imm cologne“ wurde neu durchdacht und ebenfalls auf die aktuellen Bedürfnisse des Marktes ausgerichtet“, so Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse. Hier stehe das konsumfokussierte Einrichtungssegment im Mittelpunkt, also nachfragestarke und marktreife Produkttrends aus allen Wohnbereichen des häuslichen Lebens. Man richte sich damit noch gezielter an den internationalen Möbelhandel, darunter Möbelhandelsketten, Einkaufsverbände, Online-Versandhändler und Vermarkterinnen und Vermarkter sowie weitere Fachbesuchende aus der Interior-Branche, die eine breite Käuferschicht ansprechen. Was bleibt, ist der jährliche Rhythmus im Januar. Vieles andere wurde an die aktuelle Marktsituation angepasst: Zukünftig ist das internationale Einrichtungsevent komprimiert auf vier Tagen. Die erste Messe im neuen Format findet vom 20. bis 23. Januar 2026 statt. (gh)