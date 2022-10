Neues Messeformat: "VIZ Infodays" kommen

Die ausgetretenen Pfade des Fach-Messewesens zu hinterfragen, sei Ausgangspunkt der Überlegungen des VIZ – Verband der Installations-Zulieferindustrie gewesen, der SHK-Branche mit einem zeitgemäßen Format Fachinformationen und Produktneuheiten bieten zu können. Gelingen soll dies nun im Rahmen der sogenannten "Infodays", die österreichweit als Roadshow in vier zentral gelegenen Städten ausgetragen werden.

VIZ-Obmann Markus Riedl dazu: "Wir haben aus den Erfahrungen der letzten Jahre viel gelernt, was den Transport von Informationen an die Branche betrifft. In zahlreichen Gesprächen konnten wir daher ein Format herausdestillieren, das aus unserer Sicht ein sogenanntes 'best of' aller verfügbaren Möglichkeiten darstellt. Als wichtigstes Asset unserer 'Infodays' sehen wir im Übrigen, dass es für interessierte Besucher*innen nur wenig Aufwand erfordert, informiert zu bleiben. Kurze Anfahrtswege und ein straffes Programm ermöglichen es den Fachbesucher*innen, binnen drei bis vier Stunden jene Infoupdates zu erhalten, die sonst einen ganzen Messetag erfordern würden. Wir haben daher mit Graz, Wr. Neustadt, Hall/Tirol und Linz vier Destinationen gewählt, die aus ganz Österreich gut erreichbar sind".