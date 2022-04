Gesonderte Staatsmeisterschaften in Glasbautechnik

Die Staatsmeisterschaft der Glasbautechniker*innen konnte Covid-bedingt nicht in Salzburg ausgetragen werden. Daher findet sie nun gesondert von 10. bis 12. Mai 2022 in der HTL Kramsach statt. Die Teilnehmer*innen kämpfen dabei um ein Ticket für die EuroSkills 2023 in Polen.

Zaungäste sind herzlich willkommen! Die Wettbewerbe starten am Dienstag, den 10. Mai um 8 Uhr und dauern bis 12. Mai, 12 Uhr. Die Siegerehrung findet im Zuge der AMK-Tagung am Abend des 12. Mai statt. Die beiden Veranstaltungen lassen sich also gut verbinden!

Adresse des Wettbewerbsgeländes: HTL Kramsach, Mariatal 2, 6233 Mariatal.

