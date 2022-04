Nach der Begrüßung der rund 80 Teilnehmer*innen durch Bundesinnungsmeister Walter Stackler startete DI Dr. Michael Fiedler das Seminar. Unter dem Thema "Glaswände im Innenbereich" vermittelte der Ziviltechniker und Ingenieurkonsulent für Bauwesen mit dem Spezialgebiet Glas- und Stahlbau die rechtlichen und normativen Grundlagen für Innentrennwände aus Glas. Dabei erörterte er die einzelnen Anwendungsbereiche für Raumtrennungen mit und ohne absturzsichernde Funktion sowie die zwingende Verwendung von Sicherheitsglas. Auch auf die Problematik der Lagerungen, insbesondere bei Deckenabsenkungen und bei absturzsichernden Glaswänden, wies er hin. Für die Verwendung von Glaswänden in privaten wie Büro- und öffentlich zugänglichen Räumen stellte er Bemessungstabellen vor, in denen für unterschiedliche Glasaufbauten aus ESG oder VSG für unterschiedliche Raumhöhen Spannungen und Verformungen abgelesen werden konnten. Die Eignung der Glasaufbauten konnte so schnell ermittelt werden.

Da Innentrennwände bei zweiseitiger Lagerung vom Nutzer als weiche Tragwerke wahrgenommen werden, wurde auch die Verformungsproblematik angesprochen. Der Experte legte nahe, diese Verformungen mit dem/der Auftraggeber*in zu besprechen, da es hier in der Praxis immer wieder zu Diskussionen kommt. Zum Abschluss zeigte Michael Fiedler Innentrennwände mit Brandschutzerfordernis, veranschaulicht an zahlreichen Beispielen.