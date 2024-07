Polens lebendige Glasszene

Besuch in Polen

Im Frühjahr 2023 besuchte das Team aus Lette die Glasabteilung der Akademie. Sie erlebten eine hochmoderne kreative Stätte in einem weiträumigen Neubau, der mit einer hervorragend ausgebauten technischen Infrastruktur beste Voraussetzungen für die Ausbildung der Studierenden bietet. Alle Techniken für die Arbeit mit Glas im heißen oder kalten Zustand, wie z. B. in den Bereichen Glasblasen, Fusing, Lampenglas, Glasmalerei, Schliff, Gravur, Architekturglas oder Restaurierung können hier dank des breitgefächerten technischen Equipments ausgeübt werden. Ein erfahrenes und hochspezialisiertes Lehrpersonal, das auch mit internationalen Fachleuten zusammenarbeitet, gewährleistet dabei das hohe Niveau der Ausbildung.

Die Studierenden haben die einzigartige Möglichkeit, sich interdiziplinär mit Glas auseinanderzusetzen und so neue Perspektiven für den eigenen künstlerischen Ausdruck zu finden – eine Situation, die in dieser Dimension auch auf internationaler Ebene beachtenswert ist.