Architektur im Filmformat

Die Stars des Abends waren die 13 Prefarenzen-Objekte des Jahres 2025, eindrucksvoll inszeniert in innovativen KI-generierten Filmsequenzen. Diese außergewöhnlichen Trailer gingen weit über herkömmliche Animationen hinaus: Durch einen innovativen Style-Transfer wurden Farbe, Struktur und Stil der Bauwerke auf eine neue emotionale Ebene gehoben. Die Sequenzen ließen die Architektur in einer fiktiven neuen Welt lebendig werden. Für die kreative Umsetzung zeichneten sich Stephanie Meisl und Gaston Gordon von D#Avantgarde – New Technology, Art & Creativity sowie Alexandra Braschel von C'Quence verantwortlich.

Jürgen Jungmair betonte die Bedeutung der Publikationsreihe für die Architekturbranche: "Mit den Prefarenzen schaffen wir eine inspirierende Dialogplattform, die Architekturbegeisterte miteinander und mit uns verbindet – ein Raum, in dem kreative Potenziale wachsen und Neues entsteht."

Die aktuelle Prefarenzen-Ausgabe steht ab sofort unter prefa.at/architekten-planer bereit.