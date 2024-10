Qualitätsarbeit im Mittelpunkt

Ein spannender Beitrag des Abends kam von Jürgen Groß, der in seinem Vortrag den Erfolgsfaktor Mensch in den Mittelpunkt stellte. Groß gab in seiner Keynote wertvolle Einblicke in die Bedeutung des menschlichen Faktors im Handwerk und zeigte auf, wie dieser maßgeblich zum Erfolg eines Unternehmens beitragen kann. Seine Expertise lieferte wertvolle Impulse für die Anwesenden, von etablierten Betrieben bis hin zu jungen Talenten. Im Rahmen des diesjährigen Kärntner Tischlertages wurden auch zahlreiche weitere herausragende Leistungen geehrt. (red/wkk, b.sacherer)