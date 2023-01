Rehau sagt Teilnahme an Interzum 2023 ab

Ansprache vor Ort

"Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Die Interzum ist seit vielen Jahren fester Bestandteil in unserem Terminkalender. Dennoch sind wir davon überzeugt, dass wir mit der Absage der Interzum den richtigen Schritt im Sinne unserer strategischen Planungen 2023 gehen – mit einem starken Fokus auf die Kundenansprache vor Ort", sagt Jürgen Werner, Head of Division Interior Solutions bei Rehau Industries. Dieser Schritt sei aber keinesfalls eine grundsätzliche Absage an künftige Messeaktivitäten von Rehau, sondern ein Handeln im Sinne der veränderten, kurzfristigen Rahmenbedingungen. So sei eine Interzum-Teilnahme 2025 nicht ausgeschlossen. (gh)