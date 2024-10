Neues Format Renowave.studio

Ein zentrales Highlight der diesjährigen Renowave.at Impact Days ist das neue Format Renowave.studio, das speziell für junge Talente ins Leben gerufen wurde. Dieses Vernetzungsevent richtet sich an junge Professionals, Studierende, Lehrlinge und HTL-Schüler*innen, die aktiv an der Bauwende mitwirken möchten. Vor Ort entwickeln die Teilnehmer*innen an zwei intensiven Tagen kreative und innovative Lösungen für reale Herausforderungen der Bauwirtschaft. Unterstützt von erfahrenen Coaches arbeiten sie an spannenden Aufgaben aus den Bereichen Industriebau, Wohnquartiere und Gebäudeumnutzung. Der Fokus liegt dabei auf Innovationscharakter, Problemlösung, Konzeptentwicklung und Realisierungspotenzial. Zum Abschluss präsentieren die Teams ihre Konzepte in einem Pitch im Rahmen der Renowave.at Impact Days, wo die besten Ideen prämiert und im Rahmen des anschließenden Netzwerkevents gefeiert werden.