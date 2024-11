Qualität und Präzision

Die begehrte Trophäe wurde zum 14. Mal vergeben. Diesmal nahmen 22. Trockenbauer an dem Wettbewerb teil. Expertinnen und Experten dieser Unternehmen stellten auch die Jury. Peter Giffinger, CEO von Saint-Gobain Austria, zeigte sich von der „hohen Qualität der eingereichten Projekte“ beeindruckt. Michael Allesch, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb, würdigte die „besondere Perfektion in der Systemanwendung“.

Der Sieg ging an die Ruckenstuhl GmbH aus Leibnitz, die für ihr Projekt die mit Abstand meisten Punkte von der Jury erhielt. Bei diesem Projekt handelte es sich um den sehr gelungenen Dachausbau des Merkur City Office in der Grazer Altstadt. Dabei wurde ein gründerzeitliches Gebäudeensemble saniert. Die Aufstockung und der Dachgeschossausbau erfolgten in Leichtbauweise als bekleidete Stahlkonstruktion. Vor dem eigentlichen Ausbau mussten rund 1600 Laufmeter Stahlträger und -stützen vierseitig mit Ridurit Feuerschutzplatten bekleidet werden – und das in großer Höhe. Das Projekt begeisterte die Jury zudem mit komplexen Dachflächen, vertikal geneigten Gipskartonwänden, komplizierten Verschneidungen und aufwändigen Decken.

Den zweiten Platz eroberte die Trockenbau Weger GmbH aus Spital an der Drau mit einem umfangreichen Umbau des am Millstätter See gelegenen Hotels Koller. Zum Einsatz kamen aufwändige Konstruktionen mit Rigips Feuerschutzplatten, präzise ausgeführte runde Bullaugen-Fenster und eine kunstvoll abgehängte Decke mit elliptischen Einschnitten. Im Eingangsbereich verwendete das Weger-Team feuchtebeständige Glasroc X Platten.

Das Podium wurde durch die Friedrich Kletzenbauer Trockenbau GmbH aus Graz komplettiert, die auf dem dritten Platz landete. Sie hatte den Umbau der auf 2700 Meter Seehöhe in der Dachsteinregion gelegenen Bergstation eingereicht. Knapp 4000 Quadratmeter Decken- und Wandflächen wurden dabei erneuert und Brandschutz sowie Akustik mit Rigips-Systemen auf den neuesten Stand gebracht. Der Ausbau in lichten Höhen punktete besonders durch die professionelle Systemanwendung von Glasroc X, Ridurit Brandschutzplatten, Duraline Hartgipsplatten und Rigiton Air-Lochplatten.

Die Rigips-Trophy wurde 1998 erstmals veranstaltet. Zielsetzung der Auszeichnung war und ist es, das Image des Gewerks Trockenbau als eines der Schlüsselgewerke zu stärken. Um die langfristige Zukunft des Gewerks macht sich Saint-Gobain Austria CEO Giffinger keine Sorgen – auch wenn die Branche derzeit so wie die gesamte Bauwirtschaft unter der Wohnbauflaute leidet. Trotz des aktuellen Rückgangs im Hochbau hält der Trend zu Leichtbau und Vorfertigung weiter an. Mittel und langfristig sehe ich daher gute Perspektiven“ für den Trockenbau.