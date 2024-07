Nachhaltigkeit ist schon lange kein "Nice-to-have" mehr, sondern hat sich zu einem marktrelevanten Kaufkriterium entwickelt und ist damit auch ein Weg aus der Krise. Deshalb lautet das Motto der Rosenheimer Fenstertage 2024 "Nachhaltig in die Zukunft". Dazu finden sich Vorträge internationaler Expert*innen, etwa zu den Themen "Zirkulär, resilient und digital in die Zukunft", "Baulicher Schutz vor Hochwasser, Starkregen und Hitze", "Nachhaltigkeit und Klimaresilienz: Marktpotenzial, Wahrnehmung und Nachfrage".

Parallel dazu finden am Tag eins Vorträge zum Schwerpunkt Glas statt, die sich ebenso mit den Themen Nachhaltigkeit und Recycling oder auch dem Einsatz von Glas in Verkehrsbereichen befassen. Der traditionelle bayerische Festabend bietet beste Gelegenheit zum Netzwerken in gemütlicher Atmosphäre.

Der zweite Veranstaltungstag widmet sich im Saal Bayern den Schwerpunkten Architektur und Fassade sowie Fenster. Im Saal Rosenheim hört man parallel dazu Vorträge zur Baupraxis und dem Markt, inklusive der neuen EU-Bauproduktenverordnung und einem Talk zu aktuellen Themen der Branche zum Abschluss.

Bereits einen Tag vor dem Hauptevent, am 8. Oktober, bietet das ift einen Power-Workshop für Fensterbauer. Der Workshop behandelt aktuelle Themen aus der täglichen Praxis des Fensterbaufachbetriebes.

Nähere Programminfos und Anmeldung: fenstertage.de

(bt)