Salzburger Spitzenklasse

Kreativ und genial

„Jeder Tischler, jede Tischlerin erschafft mit viel Kreativität persönliche Produkte und hinterlässt damit eine Visitenkarte, auf die er und sie stolz sein kann. Der Wettbewerb `Best-Tischler-Stück´ streicht die Leistungen der nachkommenden Tischlergeneration hervor und zeigt, was die Jugend handwerklich zu leisten im Stande ist“, so proHolz Salzburg Obmann Rudolf Rosenstatter. Darüber hinaus spiele das Tischlerhandwerk mit über 3.000 Beschäftigten in rund 800 Betrieben eine zentrale Rolle in der heimischen Wertschöpfungskette Forst und Holz, so Matthias Jessner, Geschäftsführer des Holzclusters Salzburg Die aus der Designerin Anna Maislinger, dem neuen Landesinnungsmeister Rupert Thurner und Martin Prossinger als Vertreter einer Tageszeitung bestehende Jury bewertete insgesamt 32 Projekte, die zwischen 2023 und 2024 im Rahmen von Abschluss- und Meisterprüfungen entstanden sind. Bewertungskriterien waren „Idee“, „Gestaltung“, „Funktion“, „Materialauswahl“, „handwerkliche Qualität“, „Ausführung“ und „Nachhaltigkeit“. Die ausgezeichneten Tischler erhielten Preisgelder in der Höhe von 500 bis 1.000 Euro.