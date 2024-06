Salzburger Tischler setzen Zeichen für Nachhaltigkeit

Vom Baum zur Küche

Am 11. Juni 2024 fand die feierliche Prämierung in Wien statt. Der Wettbewerb zeichnet jährlich nachhaltige Sport- und Kulturveranstaltungen, Feste, Events und Sportvereine aus. 2024 nahmen 127 Veranstaltungen und Sportvereine aus ganz Österreich teil. Über eine Nominierung in der Kategorie Feste freute sich die Salzburger Tischler Küche mit der Pop-up Ausstellung "Vom Baum zur Küche". Die Ausstellung wurde als Green Event des Landes Salzburg konzipiert und durchgeführt. Mit der Ausstellung luden die Kooperationsmitglieder der Salzburger Tischler Küche Mitte März 2024 zum Pop-Up Green Event ins Architekturhaus Salzburg ein. An den beiden Tagen konnten Stammkunden und Interessierte Einblicke zum Herstellungsprozess einer Salzburger Tischler Küche sammeln und neue Produktinnovationen kennenlernen. Begleitend zur Ausstellung wurde mit einem Schaukochen mit regionalen Schmankerln und Getränken aufgetischt. "Für uns war es wichtig, die Veranstaltung genauso natürlich, nachhaltig und ökologisch wie es die Salzburger Tischler Küche ist, durchzuführen. Es wurde auf Wegwerfartikel verzichtet, auf eine regionale Verpflegung geachtet und die Location so gewählt, dass auch eine öffentliche Anreise möglich war. Die selbst gefertigten Ausstellungselemente aus Holz können auch wiederverwendet werden“, erklärt Kooperationsmitglied Michael Ebner von der Tischlerei Holz in Form. Die Einreichung zum Wettbewerb "nachhaltig gewinnen!" ergab sich dann wie selbstverständlich: "Der Holzcluster Salzburg betreute die Kooperation bei der Planung für die Ausstellung. Gleich zu Beginn war für uns klar, es muss ein "Green Event" werden. Nachhaltigkeit und hohe Qualität sprechen für die Produkte der Kooperation und werden von den Kunden geschätzt. Das sollte auch bei der Veranstaltung "Vom Baum zur Küche“" sichtbar werden“, ergänzt Matthias Jessner vom Holzcluster Salzburg