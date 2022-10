Gerade in der Stadt Salzburg mit ihren vielen historischen Bauwerken und Stätten sind viele Beispiele traditioneller Schmiedekunst zu finden. Ob die schönen schmiedeeisernen Grabkreuze auf den Friedhöfen, kunstvolle Eingangstore und Portale in Kirchen und historischen Gebäuden oder die aufwändig gestalteten Geschäftsschilder in der Getreidegasse oder anderswo in der Altstadt: Die Schmiedekunst begegnet einem hier auf Schritt und Tritt.