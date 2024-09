Digitalisierung in der Praxis

Am 17.10.2024 stellt die Orgadata Austria sich und ihr Leistungsangebot in einer Veranstaltung am Red Bull Ring in Spielberg vor. Bestehende Kundenlösungen sowie ein Ausblick auf digitale Metallbaulösungen der Zukunft sollen entsprechend dem Veranstaltungsmotto „Speed Experience“ in unterhaltsamer Abfolge gezeigt werden. Günther Sommer: „Wir wollen die Brücke sein, um den Metallbauunternehmen in Österreich die Möglichkeit zu geben zukunftsweisende digitale Möglichkeiten in der täglichen Praxis zu nutzen. Die Zusammenarbeit zwischen Metallbauunternehmen, Planungsbüros, Lieferanten und Auftraggebern ist der Schlüssel zur Nutzung neuer Möglichkeiten. Deshalb werden wir auch genügend Raum zum Netzwerken und gegenseitigem Kennenlernen bieten. Kunden, Interessenten, Partner und Freunde unseres Unternehmens laden wir herzlich zu unserem Event ein.“ (gw)