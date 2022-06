Sommerball der Glaser*innen

Der Termin war neu, aber viel Traditionelles und Liebgewonnenes, das die Glasscherb´ndanz ausmacht, ist geblieben bei der "Sommer-Edition". So trafen sich am 17. Juni rund 100 Glaser*innen aus ganz Österreich im Hotel Schloss Wilhelminenberg, um zu feiern und zu tanzen. Erstmals war auch die Temperatur so angenehm, dass die schönen historischen Terrassen mit Blick über Wien von den Festgästen genutzt werden konnten. Drinnen wurde gespeist, geplaudert und das Tanzbein geschwungen. Für Stimmung und die musikalische Untermalung sorgte die Live-Band "Sumawind". Ehrungen verdienter Vertreter*innen der Branche sorgten für Applaus. Und die fleißigen Sponsoren für prall gefüllte kulinarische Körbe bei der großen Mitternachtstombola. Ein gelungenes Sommerfest!

Klicken Sie durch die Fotos in unten stehender Galerie!