Der Experte nimmt an, dass eine CO 2 -Bepreisung das nachwachsende Baumaterial Holz wirtschaftlich noch attraktiver machen wird. Zudem verfügt Österreich über ausreichend Holz und kann im Land die gesamte Verarbeitungskette bis zur Veredelung in den Holzbau- und Tischlereibetrieben abbilden. Laut einer aktuellen WIFO-Untersuchung sind in manchen Bezirken Österreichs mehr als zehn Prozent der Erwerbstätigen der Forst- und Holzwirtschaft zuzuordnen, im Durchschnitt arbeiten in Österreich rund vier Prozent der Beschäftigten in der Branche. Die Forst- und Holzwirtschaft ist daher gerade jetzt ein bedeutender stabilisierender Wirtschaftsfaktor, besonders in ländlichen Regionen.

Einer auf EU-Ebene diskutierten außer Nutzung Stellung von Wäldern stellte das WIFO in einer im letzten Jahr veröffentlichten Studie ein alternatives Szenario gegenüber: Wenn man in Österreich 1 Mio. Kubikmeter Holz mehr nutzt und im Holzbau einsetzt, entstehen trotz Verdrängungseffekten 80 Millionen Euro mehr Wertschöpfung und 1.400 zusätzliche Arbeitsplätze.

Hier geht es zum Video des Vortrags.