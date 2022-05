"Summer Edition" mit umfassendem Fachprogramm

Produkte und Lösungen stehen natürlich im Fokus, wenn die Fachmesse endlich wieder zur Plattform für Branchenteilnehmer*innen wird. Neben der Ausstellung bietet auch das Fachprogramm einen umfassenden Marktüberblick, Informationen zu aktuellen Branchentrends und viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Hier sind die Highlights:

Fensterbau Frontale Forum

Der zentrale Treffpunkt ist das Fensterbau Frontale Forum, das Wissen praxisnah in Expertenvorträgen vermittelt. Zu den diesjährigen Themen gehören Energieeffizienz und Klimaschutz, Lüften und Wohnkomfort, Kunststofffenster und praktische Tipps aus dem Handwerk für das Handwerk. Am angrenzenden JobBoard kommen Arbeitgeber*innen mit potenziellen Kandidat*innen zusammen.

Dienstag, 12. bis Freitag, 15. Juli 2022

ganztägig

Halle 4A

Handwerk goes digital

Einen Schwerpunkt auf der Fensterbau Frontale 2022 bildet die Digitalisierung. Antworten, wie die Digitalisierung im Handwerksbetrieb umgesetzt werden kann, liefert das neu geschaffene Forum "Digitalisierung praktisch gestalten im Handwerk" mit Vorträgen und Produktpräsentationen.

Dienstag, 12. bis Freitag, 15. Juli 2022

ganztägig

Halle 8

Energieeffizienz und Schutz vor Klimaextremen

Green Deal lautet das Motto der diesjährigen Sonderschau, die gemeinsam vom ift Rosenheim und der NürnbergMesse veranstaltet wird. Die Themen CO 2 -Effizienz und Schutz vor Klimaextremen wie Hitzewellen, Orkanen, Hagelstürmen und Überschwemmungen mit nachhaltigen Fenstern und Bauelementen stehen im Fokus und werden anhand von Themeninseln auf dem Stand zusammen mit Mitausstellern präsentiert.

Dienstag, 12. bis Freitag, 15. Juli 2022

ganztägig

Halle 1, Stand 1–339