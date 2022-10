"Alle Glasereien Österreichs sind eingeladen, am 21. Oktober einen Tag der offenen Tür zu veranstalten. Auch die HTL Kramsach beteiligt sich an dieser Aktion. Ziel ist eine breitere Vernetzung aller Glaser*innen, und die Öffentlichkeit für den Werkstoff, seine Herstellung und seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten zu begeistern. Das Internationale Jahr des Glases ist ein perfekter Anlass und Rahmen dafür", sagt Bundesinnungsmeister Walter Stackler und lädt alle heimischen Glaserbetriebe zum Mitmachen ein.

Einige Landesinnungen der Berufsgruppe der Glaser und zahlreiche Glasereien werben seit September in Regionalmedien für das International Year of Glass (IYOG), den Werkstoff Glas und den Tag des Glases am 21. Oktober 2022. Das IYOG bietet eine einmalige, weltweit gestützte Gelegenheit, um die vielen Anwendungen von Glas im täglichen Leben und seine Rolle bei Zukunftsthemen wie dem Klimaschutz aufzuzeigen.