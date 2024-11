Tage der offenen Tür

Eine vielfältige, breite und praxisnahe Ausbildung bietet das Holztechnikum Kuchl mit Höherer Technischer Lehranstalt (HTL), Fachschule und der Möglichkeit zur Internatsunterbringung. Die Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht in der Nähe der Stadt Salzburg bietet mit ihrem Ausbildungsangebot eine Kombination aus Holz-, Technik- und Wirtschafts-Skills in Kombination mit Sprachen (Englisch, Italienisch, Russisch). Rund 400 Jugendliche, davon 50 Mädchen, besuchen aktuell die HTL und die Fachschule. Ab der vierten Klasse HTL werden individuelle Vertiefungsmöglichkeiten in „Smart Production & Innovation“ und „Holzbautechnik“ angeboten. In der Fachschule starten die Schülerinnen und Schüler mit einer holztechnischen Grundausbildung und entscheiden sich dann für einen Ausbildungsschwerpunkt in Holztechnik, Holzbautechnik oder Tischlereitechnik. Somit ist der Erwerb einer Doppelqualifikation möglich: Fachschulabschluss und freiwillige Lehrabschlussprüfung im Ausbildungsschwerpunkt. Diese Kombination ist einzigartig in Österreich.