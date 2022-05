Tageslicht-Symposium 2022

Am 15. Juni 2022, findet das dritte Tageslicht-Symposium in Basel statt. Es ist die Plattform für den Austausch praxis- und anwendungsrelevanter Themen zwischen Architekt*innen, Planer*innen, Industrie, Forschung und Behörden. Für das Jahr 2022 steht das Tageslicht-Symposium unter dem Motto "Das Tageslicht braucht eine stärkere Lobby". Wie kann das Tageslicht für die Beleuchtung von Gebäuden wieder verstärkt in den Fokus der Architektur gerückt werden?

Es handelt sich dabei um drei Veranstaltungen an einem Tag, unter einem Dach, zu einem Preis:

Tageslicht-Symposium

Swiss-Lighting-Forum

Forum-Smart-Home

Gemeinsam mit Smart Home und Swiss Lighting Forum findet die Kombi-Veranstaltung am im Congress Center Basel statt. Renate Hammer und Lisa Oberzaucher aus Österreich werden unter anderen vortragen. (dd)

Weitere Informationen und Anmeldung unter https://tageslicht-symposium.ch/