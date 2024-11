Umfangreiches Update

Spannende Einblicke

David Rößl stellte den Nachfolger des dreidimensionalen Messsystems Leica 3D Distos vor, den Leica icon ics20 bzw. Leica icon ics50. Das neue Gerät enthält 60 Innovationen, welche großteils patentiert sind. So können z.B. Konturen mit einem Stift, dem sogenannten „vPen“ erfasst werden. Mit dem „vPen“ wird der Punkt angegeben, die Messung wird dann mittels Fernbedienung ausgelöst. Die Bewegung wird dabei ständig automatisch vom Laser verfolgt. Ebenso wie beim Vorgängermodell wird auch die Steuerung des neuen Geräts in die Programmoberfläche von RSO-CAD eingebaut werden. Nach der Mittagspause gab Torsten Schenner einen Überblick über das Produkt RSO-ERP, das Unternehmen in ihren Arbeitsprozessen effizient unterstützt. Zum Abschluss gewährte RSO-Anwender Albert Heinrich spannende Einblicke in die Firma Hase & Kramer aus Dornbirn, Vorarlberg. Die Manufaktur für Küchen und Möbel setzt RSO-CAD inklusive Stücklisten- und CNC-Schnittstellen erfolgreich ein und bereitet die Einführung eines Onlineshops auf Basis von RSO-Web vor. Am Ende der Veranstaltung durften sich die Teilnehmer*innen ein gezinktes Massivholztablett vom Schubladenhersteller Mair-Zeininger mit nach Hause nehmen. (gh)