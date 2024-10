Sie ist die weltweit größte Fachmesse der Baubranche – und das Messe-Highlight der Bauwirtschaft im deutschsprachigen Raum: die „Bau“, die vom 13. Bis 17. Jänner 2025 in München stattfindet. Mehr als 2.000 Aussteller präsentieren sich auf einer Ausstellungsfläche von 180.000 m². Mehr als 235.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Mit noch eindrucksvolleren Zahlen lockt die „Bauma“ – die weltweit größte Messe für Baumaschinen, die drei Monate später vom 7. Bis 13. April 2025 ebenfalls in München veranstaltet wird. An der letzten Bauma im Jahr 2022 zeigten mehr als 3.200 Aussteller auf einer Fläche von 414.000 m² ihre Maschinen. Fast 500.000 Besucherinnen und Besucher wurden gezählt.